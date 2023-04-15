Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховний Суд скасував стягнення коштів із ПриватБанку на користь колишніх власників

 

Верховний Суд скасував незаконні рішення судів Дніпропетровської області про стягнення з ПриватБанку коштів на користь повʼязаної з ексвласниками особи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

"Верховний Суд 12 квітня 2023 року задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку та скасував незаконні рішення судів Дніпропетровської області про стягнення з державного банку коштів на користь пов'язаної з колишніми власниками ПриватБанку особи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця справа розглядалася судами з 2017 року, її предметом було оскарження залучення грошових коштів пов'язаної з колишніми власниками ПриватБанку особи до операції «bail-in», яка була здійснена на виконання положень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» в процедурі націоналізації ПриватБанку у 2016 році.

Верховний Суд погодився з аргументами ПриватБанку про те, що позивач не спростовував факт своєї пов'язаності з ПАТ КБ «ПриватБанк», а списання грошових коштів з рахунків позивача було здійснено за наявності для цього відповідної правової підстави, якою є договір про придбання акцій, укладений уповноваженою особою Фонду від імені позивача як його представником на виконання вимог закону.

У банку нагадують, що в 2016 році, коли загалом порятунок ПриватБанку коштував державі 155 млрд грн, саме завдяки операції «bail-in» статутний капітал ПриватБанку вдалося збільшити майже на 29,4 млрд грн. Однак, незважаючи на беззаперечну законність цієї процедури, деякі повʼязані з колишніми власниками та топ-менеджментом банку особи вже роками штурмують українські суди в надії відібрати у ПриватБанку, а відтак у держави мільярди гривень.

Так, наразі на розгляді Верховного Суду перебуває ще дві подібні справи, в яких Дніпровський апеляційний суд також ухвалив рішення про стягнення з банку коштів. Це, зокрема, справа за позовом Боголюбової О. Л. (екс-дружини одного із колишніх кінцевих бенефіціарних власників Боголюбова Г. Б.), на користь якої 27 липня 2022 року тим же Дніпровським апеляційним судом з державного ПриватБанку стягнуто грошові кошти на загальну суму понад 669 мільйонів гривень, та справа, рішенням судів Дніпропетровської області у якій стягнуто з банку на користь пов'язаної з колишніми власниками ПриватБанку особи кошти у розмірі понад 24 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Верховний Суд 7 квітня 2023 року задовольнив касаційну скаргу Національного банку та підтвердив законність п'яти кредитних договорів, укладених між Національним банком та ПриватБанком у 2008-2015 роках і договорів поруки, що забезпечували їх виконання.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,4174
  0,1535
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3533  0,05 0,13 38,0143  0,04 0,11
EUR 40,6867  0,24 0,60 41,6157  0,28 0,67

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес