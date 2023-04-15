Верховний Суд скасував стягнення коштів із ПриватБанку на користь колишніх власників

Верховний Суд скасував незаконні рішення судів Дніпропетровської області про стягнення з ПриватБанку коштів на користь повʼязаної з ексвласниками особи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

"Верховний Суд 12 квітня 2023 року задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку та скасував незаконні рішення судів Дніпропетровської області про стягнення з державного банку коштів на користь пов'язаної з колишніми власниками ПриватБанку особи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця справа розглядалася судами з 2017 року, її предметом було оскарження залучення грошових коштів пов'язаної з колишніми власниками ПриватБанку особи до операції «bail-in», яка була здійснена на виконання положень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» в процедурі націоналізації ПриватБанку у 2016 році.

Верховний Суд погодився з аргументами ПриватБанку про те, що позивач не спростовував факт своєї пов'язаності з ПАТ КБ «ПриватБанк», а списання грошових коштів з рахунків позивача було здійснено за наявності для цього відповідної правової підстави, якою є договір про придбання акцій, укладений уповноваженою особою Фонду від імені позивача як його представником на виконання вимог закону.

У банку нагадують, що в 2016 році, коли загалом порятунок ПриватБанку коштував державі 155 млрд грн, саме завдяки операції «bail-in» статутний капітал ПриватБанку вдалося збільшити майже на 29,4 млрд грн. Однак, незважаючи на беззаперечну законність цієї процедури, деякі повʼязані з колишніми власниками та топ-менеджментом банку особи вже роками штурмують українські суди в надії відібрати у ПриватБанку, а відтак у держави мільярди гривень.

Так, наразі на розгляді Верховного Суду перебуває ще дві подібні справи, в яких Дніпровський апеляційний суд також ухвалив рішення про стягнення з банку коштів. Це, зокрема, справа за позовом Боголюбової О. Л. (екс-дружини одного із колишніх кінцевих бенефіціарних власників Боголюбова Г. Б.), на користь якої 27 липня 2022 року тим же Дніпровським апеляційним судом з державного ПриватБанку стягнуто грошові кошти на загальну суму понад 669 мільйонів гривень, та справа, рішенням судів Дніпропетровської області у якій стягнуто з банку на користь пов'язаної з колишніми власниками ПриватБанку особи кошти у розмірі понад 24 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Верховний Суд 7 квітня 2023 року задовольнив касаційну скаргу Національного банку та підтвердив законність п'яти кредитних договорів, укладених між Національним банком та ПриватБанком у 2008-2015 роках і договорів поруки, що забезпечували їх виконання.