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АНАЛІТИКА

ФДМУ повторно виставить на приватизацію Білгород-Дністровський порт

 

Фонд державного майна повторно виставить на приватизацію «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» через несплату покупцем коштів за об'єкт.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ФДМУ.

«Фонд державного майна повторно виставить на приватизацію «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Минулий аукціон з продажу порту не відбувся, оскільки попереднім переможцем не були сплачені кошти за об'єкт», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 13 березня Фонд держмайна з другої спроби продав на аукціоні Білгород-Дністровський морський торговельний порт за понад 220 мільйонів гривень.

Порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Станом на вересень 2022 року борги підприємства становили 104 млн грн - їх повинен погасити покупець.
 

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