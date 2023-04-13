Фінансові новини
- |
- 13.04.23
- |
- 15:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Медична лабораторія CSD LAB відкриває партнерські офіси в прифронтових регіонах України
15:29 13.04.2023 |
Медична лабораторія CSD LAB з метою відкриття партнерських лабораторних офісів відкриває такі в прифронтових регіонах України.
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, зокрема, CSD LAB спільно з медичними центрами відкриває лабораторії на їхній базі.
"Відкрили партнерські лабораторні офіси в прифронтових Слов'янську, Краматорську та Костянтинівці (Донецька обл.)", - уточнили в компанії.
У CSD LAB повідомили, що загалом за період війни компанія відкрила понад 15 лабораторних офісів спільно з партнерами, зокрема три - у Тернополі, відділення в Дніпрі, Хмельницькому, Дрогобичі, Кам'янець-Подільському, Івано-Франківську, Луцьку, Чернівцях, Чорноморську, Слов'янську, Краматорську, Костянтинівці.
До теперішнього часу в мережі працює понад 70 лабораторних офісів і пунктів прийому біоматеріалу по всій Україні.
CSD LAB - одна з провідних лабораторій України, що забезпечує проведення понад 1500 аналізів - від загального аналізу крові до визначення генетичних порушень у пухлині методом NGS. Уже 12 років залишається однією з найбільших патоморфологічних лабораторій у Східній Європі.
CSD LAB об'єднує шість лабораторій: лабораторію патоморфології, цитоморфології, онкогематології, мікробіології, клініко-діагностичну лабораторію та молекулярно-генетичний центр. Щорічно проводить понад 1,5 млн досліджень.
Виробничі потужності та сучасне високотехнологічне обладнання розміщені в Києві та Львові на сумарній площі понад 5 тис. кв. м, а також у Молдові та Грузії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн - пресслужба
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Гаазі зобов’язав Росію сплатити «Нафтогазу» $5 мільярдів компенсації за збитки та втрачене в Криму майно
|Міжнародні партнери нададуть Україні $115 мільярдів - Шмигаль
|Антикорупціний суд відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва
|U-LEAD: введення мінімального податкового зобов'язання збільшить надходження до бюджетів громад
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Медична лабораторія CSD LAB відкриває партнерські офіси в прифронтових регіонах України
|Клієнти Нафтогазу отримуватимуть єдину платіжку за газ та його доставку
|Укрзалізниця зменшила вартість перевезення зернових
|«Укрзалізниця» повністю відновила міст через річку Ірпінь
|Дві найбільші державні видобувні компанії України анонсували партнерство
|Вище керівництво України пересяде на літаки лоукостера SkyUp
Бізнес
|Китай планує ввести обовэязкові перевірки безпеки для ШІ-сервісів
|Майже половині IT-спеціалістів переглянули зарплату, 15% зменшили виплати, – дослідження
|Світовий ринок комп'ютерів обвалився на 29% на початку 2023 року - найгірше справи йшли в Apple
|Маск відмовився видалити українофобний твіт Медведєва
|Kia оприлюднив технічні характеристики позашляховика EV9
|Microsoft припинила гарантійне обслуговування консолей Xbox у Росії
|Twitter зняв обмеження з облікових записів влади РФ - ЗМІ