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АНАЛІТИКА

Клієнти Нафтогазу отримуватимуть єдину платіжку за газ та його доставку

 

ГК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" об'єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі. Про це інформує пресслужба Нафтогазу.

"Вже у квітні клієнти ГК "Нафтогаз України", а також Кропивницької філії Газмережі, АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз" і АТ "Донецькоблгаз" отримають березневі рахунки та матимуть можливість переконатися, наскільки це зручно та комфортно", - йдеться в повідомленні.

Усі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передавання показань й оплати буде зібрано в одному місці.

"До того ж зменшення кількості паперових платіжок суттєво скоротить витрати на друк та доставку квитанцій, що допоможе нам зберегти не одне дерево та бути більш дружніми до довкілля", - наголосили у Нафтогазі.

В особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.

Починаючи з січня 2020 року, споживачі природного газу стали отримувати дві окремі рахунки. Один рахунок стосується витрат на спожитий газ, а інший - на доступ до газопроводу та транспортування газу.

Тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончаренко заявив, що платіжки були розділені, щоб дати можливість споживачам легко змінити постачальника, якщо виникне така необхідність. Міністр енергетики, Олексій Оржель, у свою чергу, пояснив, що планується скасувати окремі платіжки за транспортування газу в майбутньому, щоб не завдавати зайвих труднощів українським споживачам. Замість двох рахунків, планується встановити один, який охоплюватиме витрати на газ та його транспортування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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