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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця зменшила вартість перевезення зернових

 

У квітні вартість перевезення зернових залізницею зменшилася на 8-32% залежно від сполучення.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов у Фейсбуці.

«Інформуємо про зменшення вартості перевезення зернових вантажів у зерновозах АТ «Укрзалізниця» в квітні 2023 на 7,67-31,62% (в залежності від сполучення)», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Ткачова, загальна вартість перевезення зерна у вагонах УЗ тепер становить:

* в експортному сполученні в напрямку морських портів - 22,1-23,6 дол./т без ПДВ (-10,4%);
* у внутрішньому та імпортному сполученні - 22,9-23,6 дол./т без ПДВ (-31,62%);
* в експортному сполученні в напрямку західних переходів - 38,5 дол./т без ПДВ (-7,67%).

Представник УЗ закликає відправників збільшувати обсяги відвантаження зернових і запевняє, що ресурсів достатньо для задоволення потреб аграріїв у транспортуванні вантажів.

Укрзалізниця зменшила вартість перевезення зернових

 

Укрзалізниця зменшила вартість перевезення зернових

 

Як повідомлялося, у березні 2023 року Укрзалізниця перевезла 12,2 млн т вантажів, що стало найвищим показником місячного обсягу перевезення з початку повномасштабного вторгнення. У структурі експортних перевезень перше місце посідають зернові вантажі - 2,5 млн т (47%).
 

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