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АНАЛІТИКА

«Укрзалізниця» повністю відновила міст через річку Ірпінь

 

Компанія "Укрзалізниця" повідомила про те, що повністю завершила капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь у Київській області. Там дозволено рух поїздів двома коліями.

Про це пише РБК-Україна з посилаійуй1енням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як розповіли у відомстві, відновлення мосту дозволить вже найближчим часом дозволить збільшити кількість пасажирських поїздів у напрямку Коростеня та сусідніх з Києвом міст.

"Залізничники демонтували всі пошкоджені елементи мосту та на їх місті звели фактично новий перехід через річку", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що залізничний міст через річку Ірпінь було зруйновано 21 березня 2022 року. У липні 2022 року було розпочато з капітального відновлення мосту. У листопаді вдалось відновити рух потягів непарною колією.

"Після того, як противника було розбито та вигнано з Київської області, ми мали в найкоротші терміни допомогти повернути нормальне життя до регіону та відновити залізничне сполучення до деокупованих населених пунктів. Спочатку впродовж місяця міст через річку Ірпінь було відновлено за тимчасовою схемою. Це дозволило вже на початку травня минулого року запустити поїзди до Ірпеня, Бучі, Бородянки та інших населених пунктів", - розповів член правління "Укрзалізниці" Роман Черніцький.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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