Вище керівництво України пересяде на літаки лоукостера SkyUp

Найвищі керівники України під час закордонних візитів тепер зможуть літати літаками українського лоукостера SkyUp.

Це стало можливим після того, як авіакомпанія уклала договір із державним авіаційним підприємством "Україна", яке спеціалізується на перевезеннях чиновників, передає avianews.com.

"Авіакомпанія SkyUp виконує рейси в інтересах державного авіаційного підприємства "Україна". Договір діятиме до кінця 2023 року. Літаки авіакомпанії можуть бути задіяні для цієї організації відповідно до умов договору, - повідомили в SkyUp.

В авіакомпанії зазначили, що інформація про заплановані рейси не оголошується з міркувань безпеки.

Проте вже відомо, що першим високим пасажиром SkyUp став прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він вирушив із робочим візитом до Канади 10 квітня.

Щоб доставити українського прем'єра до Торонто, SkyUp спеціально перегнав свій Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQO до Жешува - польського аеропорту на кордоні з Україною. Вже звідси Шмигаль вилетів до Канади із проміжною посадкою у столиці Ісландії Рейк'явік на дозаправку.

Зараз у флоті SkyUp 12 літаків Boeing 737. Авіакомпанія використовує їх із компонуванням на максимально можливе число місць, яке дозволено правилами.

Наприклад, Шмигаль полетів на Boeing 737-800 із числом місць 189. Літаки в такій комплектації використовує найбільший європейський лоукостер Ryanair.

Ще за день до рейсу з українським прем'єром борт SkyUp перевозив звичайних пасажирів із Кишинева на замовлення молдавської авіакомпанії Air Moldova.