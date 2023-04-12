Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вище керівництво України пересяде на літаки лоукостера SkyUp

 

Найвищі керівники України під час закордонних візитів тепер зможуть літати літаками українського лоукостера SkyUp.

Це стало можливим після того, як авіакомпанія уклала договір із державним авіаційним підприємством "Україна", яке спеціалізується на перевезеннях чиновників, передає avianews.com.

"Авіакомпанія SkyUp виконує рейси в інтересах державного авіаційного підприємства "Україна". Договір діятиме до кінця 2023 року. Літаки авіакомпанії можуть бути задіяні для цієї організації відповідно до умов договору, - повідомили в SkyUp.

В авіакомпанії зазначили, що інформація про заплановані рейси не оголошується з міркувань безпеки.

Проте вже відомо, що першим високим пасажиром SkyUp став прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він вирушив із робочим візитом до Канади 10 квітня.

Щоб доставити українського прем'єра до Торонто, SkyUp спеціально перегнав свій Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQO до Жешува - польського аеропорту на кордоні з Україною. Вже звідси Шмигаль вилетів до Канади із проміжною посадкою у столиці Ісландії Рейк'явік на дозаправку.

Зараз у флоті SkyUp 12 літаків Boeing 737. Авіакомпанія використовує їх із компонуванням на максимально можливе число місць, яке дозволено правилами.

Наприклад, Шмигаль полетів на Boeing 737-800 із числом місць 189. Літаки в такій комплектації використовує найбільший європейський лоукостер Ryanair.

Ще за день до рейсу з українським прем'єром борт SkyUp перевозив звичайних пасажирів із Кишинева на замовлення молдавської авіакомпанії Air Moldova.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8835
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2438  0,05 0,12 37,9422  0,06 0,15
EUR 40,2100  0,00 0,01 41,1159  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,22 0,60 36,9343  0,03 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес