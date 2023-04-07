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«Нова пошта» запустила послугу безкоштовного повернення товарів
17:39 07.04.2023 |
Оператор експрес-доставки "Нова пошта" запустив сервіс безкоштовного повернення товару, який не підійшов, назад продавцю.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Сервіс "Легке повернення" - це швидка та безкоштовна послуга для повернення товару або частини товарів із замовлення продавцю протягом 14 днів після отримання посилки.
"Нова пошта" здійснює лише доставку, тому перед відправленням посилки покупцю обов'язково потрібно зв'язатися із продавцем, домовитися про повернення товару та коштів", - додає оператор.
Нова послуга доступна лише в мобільному додатку та онлайн-кабінеті. Повернути безкоштовно можна документи або посилки до 30 кг. Для повернення вантажних відправлень діють звичайні тарифи.
Для того щоб скористатись сервісом необхідно:
увійти до розділу "Мої відправлення" та обрати отриману посилку із товаром, який потрібно повернути;
у рядку "Керувати посилкою" вибрати сервіс "Легке повернення";
зазначити причину повернення товару із запропонованого переліку,
після цього експрес-накладна на повернення створена.
Також "Нова пошта" звертає увагу, що в накладній не можна змінити адресу повернення та ім'я отримувача.
"Після цього запакуйте відправлення та відправте товар на вказану адресу отримувача із відділення, поштомату або кур'єром. Доставка безкоштовна, втім за виклик кур'єра треба зробити доплату", - додали в компанії.
Однак новий сервіс може бути недоступним, якщо за посилкою були замовлені послуги "Переадресація", "Повернення" або продавець заблокував таку можливість. Деякі товари не підлягають поверненню згідно із законодавством - наприклад, ліки, білизна тощо.
Послуга "Легке повернення" не включає повернення коштів за товар, який не підійшов. Для узгодження процедури повернення коштів потрібно зв'язатися напряму з продавцем.
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