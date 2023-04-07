Медична група Adonis відкрила новий центр реабілітації

Медична група компаній Adonis відкрила сучасний центр фізичної реабілітації в Києві.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, послугами центру зможуть безоплатно скористатися українські військовослужбовці, які дістали поранення, програми для них оплачуються за рахунок благодійних фондів.

Центр, розрахований на 16 стаціонарних пацієнтів і велику кількість амбулаторних, має дві операційні. Оснащений сучасними тренажерами та реабілітаційним обладнанням для відновлення функції руху та включення в роботу різних груп м'язів, стаціонаром з можливістю спільного перебування, а також діагностичним комплексом для швидкого обстеження з власною лабораторією.

Спеціалізується центр на реабілітації після поранень і контузій, ушкоджень кінцівок, підготовці кінцівок до протезування, а також відновленні після інсульту, черепно-мозкових травм, травм спинного мозку та уражень ЦНС, реабілітації після травм, ДТП і нещасних випадків, відновленні мови, лікуванні хронічного болю в разі захворювань хребта.

Крім того, центр проводить навчання навичкам догляду за хворим для родичів пацієнта та реалізує готові програми реабілітації вдома.

За словами керівника реабілітаційного напрямку мережі медичних клінік Adonis Вадима Керестея, для лікування поранень, отриманих під час війни, потрібен комплексний підхід, тому в центрі з пораненими працює низка фахівців.

"Ми працюємо за міжнародним протоколом і наша основна мета - це всебічно охопити всі порушення, які має пацієнт. У нас працює професійна команда: фізичний терапевт - він працює з руховими порушеннями; ерготерапевт працює з тим, щоби пацієнту відновити навички самообслуговування; психолог, щоби стабілізувати психологічний стан. Уся реабілітація створюється для всебічного охоплення всіх порушень, які має пацієнт: психічних, фізичних і медичних, щоб його відновити комплексно", - сказав він.

Adonis - мережа приватних медичних центрів для дорослих і дітей.

Приватна клініка Adonis заснована понад 20 років тому. До її мережі входять 11 філій у Києві та області. У філіях клініки лікарі ведуть прийом за 66 медичними напрямами.



