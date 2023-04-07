Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори ПриватБанку з НБУ на 18 мільярдів

Верховний Суд 7 квітня 2023 року задовольнив касаційну скаргу Нацбанку та підтвердив законність п'яти кредитних договорів, укладених між НБУ та ПриватБанком у 2008 - 2015 роках та договорів поруки, що забезпечували їх виконання.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зокрема, суд касаційної інстанції скасував рішення Госпсуду міста Києва від 19 червня 2020 року та постанову Північного апеляційного госпсуду від 3 серпня 2022 року, якими задовольнили позов ексакціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського та визнали недійсними ці кредитні договори та його особиста порука за наданими кредитами.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає, підкреслили в Нацбанку.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного Суду. Суд підтримав правову позицію Національного банку та підтвердив, що кредитування ПриватБанку відбувалося Національним банком з дотриманням вимог закону", - прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

У НБУ нагадали, що протягом 2008 - 2015 років Нацбанк за оспорюваними договорами надав ПриватБанку кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн.

"У 2016 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, уклав з Нацбанком договори поруки, за якими він особисто гарантував повернення банком отриманих кредитів. У травні 2019 року Ігор Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки. В червні 2020 року суд першої інстанції задовольнив позов колишнього акціонера. Це рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції", - нагадали в Нацбанку.

Зазначається, що, не погодившись з винесеним рішенням, Нацбанк оскаржив його у Верховному Суді. У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Нацбанку отримані кредити.