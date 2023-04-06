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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця завершила тестовий рейс євроколією із Польщі

 

АТ «Укрзалізниця» успішно завершила тестову поїздку потяга євроколією 1435 мм, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

На борту першого рейсу разом із залізничниками перебували міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик та віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу УЗ у Телеграмі.

«Успішно завершилася тестово-випробувальна поїздка євроколією 1435 мм. Сполучення планується відкрити для пасажирів влітку та організувати по Рава-Руській зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм», - йдеться в повідомленні.

Відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. УЗ відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська.

Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення.

Як повідомлялось, АТ «Укрзалізниця» 31 березня 2023 року запустила в тестовий експериментальний рейс контрейлерний вагон за маршрутом Київ-Ліски - Чоп для фінального затвердження тимчасової схеми навантаження та подальшого розвитку контрейлерних перевезень.
Ключові теги: Польща
 

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