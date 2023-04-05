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Джеймі Даймон
«Укрпошта» запустила першу автоматизовану сортувальну лінію
13:14 05.04.2023 |
"Укрпошта" запустила першу автоматизовану сортувальну лінію для дрібних посилок. Завдяки впровадженню першого конвеєру на 64 напрями, швидкість обробки дрібних посилок збільшиться до 8 тис одиниць на годину.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що лише одна смуга може сортувати понад 150 тис. посилок на добу, що у 8 разів більше, ніж працівники раніше обробляли вручну.
"Нові автоматизовані лінії на наших сортувальних центрах - великий крок вперед для команди і компанії. Цього року планується встановити ще 4-5 нових ліній, а в 2024 році повністю перейти на автоматизований режим сортування по всій країні", - наголосив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Як уточнили в компанії, на виготовлення та впровадження першого конвеєру на 64 напрямки пішло 5 місяців. На виготовлення та запуск наступних конвеєрів відведено 4-12 тижнів, в залежності від кількості напрямів сортування.
Установлене обладнання вироблено таким способом, що дозволяє в процесі експлуатації добавляти модулі, тим самим збільшуючи кількість напрямків сортування при зміні процесів, та кількість необхідних для обробки обсягів.
UIS Tilt tray sorter - це сортувальник, розроблений українськими інженерами. Більше 90% його складових виготовлено на 10 різних промислових підприємствах України, а сортуванням керує власне програмне забезпечення на базі Oracle.
Сортувальне автоматизоване обладнання складається з основної рами, кореток, бортів скиду, модулю сканування, модулю автоматичної подачі відправлень, датчиків заповнення тари та інформаційних дисплеїв стану портів, ваго-габаритний модуль. Воно також має системи запобігання електричного ураження та обладнане системою автоматичного вимкнення обладнання при потраплянні сторонніх об'єктів в рухові деталі сортувальника.
Для поставки конвеєрного обладнання для Укрпошти був вибраний український виробник - ТОВ "Українські інтелектуальні системи". Відповідний тендер завершився на початку жовтня минулого року.
Забезпечення сортувального обладнання обійдеться в $ 1,7 млн. За умовами закупівлі, у зазначену суму входить безпосередня вартість обладнання, його технічне та чотирирічне сервісне обслуговування, комплект запасних частин. Гарантійний термін - 48 місяців.
Додатково сортувальні центри будуть оснащені сортувальною лінією посилок з пропускною здатністю до 4 тис. одиниць на годину з технологією "Put-To-Light".
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