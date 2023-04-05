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АНАЛІТИКА

Платоспроможні банки України за січень-лютий 2023 року отримали 21,478 млрд гривень прибутку після оподаткування

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 8,728 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк - Ощадбанк (1,846 млрд гривень).

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 1 697 млрд гривень та Укрсиббанк - 1,208 млн гривень та ОТП БАНК - 1,047 млрд гривень.

 

За даними НБУ, 59 із 65 банків отримали прибуток на суму 21,547 млрд гривень, а 6 банків показали збитки на 69,2 млн гривень.

 
За матеріалами: РБК-Україна
 

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