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АНАЛІТИКА

НБУ цьогоріч проведе виїзний моніторинг Укрпошти й ПриватБанку

 

Національний банк України у 2023 році запланував проведення виїзного моніторингу шістьох об'єктів оверсайту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

До переліку об'єктів оверсайту, щодо яких цьогоріч проводитиметься виїзний моніторинг, увійшли: "ЕЙСІ ДІСІ Процессінг" (ІІ квартал), ПрАТ "Український процесінговий центр" (ІІ квартал), ТОВ "Українська платіжна система" (ІІІ квартал), ТОВ "ФК "Контрактовий дім" (ІІІ квартал), АТ КБ "ПриватБанк" (ІV квартал) та АТ "Укрпошта" (ІV квартал).

План проведення виїзного моніторингу складений та оприлюднюється відповідно до вимог Положення про проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об'єктів оверсайту платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31.12.2022 № 257 (далі - Положення № 257).

"Метою моніторингу є дотримання вимог законодавства України та достатності заходів, що вживаються ними для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, оверсайт включає моніторинг платіжної інфраструктури, її оцінювання на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури, а також надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури або застосування заходів впливу.

Як повідомлялося, Національний банк оновив порядок проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об'єктів оверсайту платіжної інфраструктури відповідно до вимог Закону України "Про платіжні послуги". Постанова № 257 набрала чинності з 5 січня 2023 року.
 

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