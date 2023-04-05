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АНАЛІТИКА

«Укрзалізниця» почала приймати заявки на перевезення вантажів через ПП «Серпневе-1-Басарабяска» на кордоні з Молдовою

 

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) почала транспортувати вантажі через новий залізничний пункт пропуску (ПП) з Молдовою - "Серпневе-1 - Басарабяска", введений в експлуатацію 25 березня цього року на ділянці колій Березине-Басарабяска.

"З 25 березня цей стик працює. Сьогодні з 12:00 почали працювати всі програми (софт), і ви можете планувати на цей перехід перевезення вантажів", - сказав заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку у вівторок.

Зернові вантажі через "Серпневе-1 - Бесарабяска" можуть проходити в режимі транзиту, без додаткової фітосанітарної та ветеринарної перевірки, як і через два інші молдовські переходи з Молдовою - "Сокиряни - Окниця" і "Могилів-Подільський - Велчинець", уточнив під час наради голова Української зернової асоціації Микола Горбачов, зазначивши, що питання узгоджене з Держпродспоживслужбою.

За даними Центру управління рухом УЗ, поки що великого потоку вантажів на Басарабяску не спостерігається. З 25 березня УЗ прийняла перші заявки на перевезення вантажів через зазначений перехід, зокрема вісім вагонів із будівельними вантажами та шість вагонів зі шлаками. Також на переході було оформлено в режимі ввезення в Україну залізничні вагони з сіллю, які прямували транзитом через Молдову, уточнили в Державній митній службі у вівторок.

Незважаючи на те, що пропускна потужність залізничної ділянки Басарабяска-Березине обмежена, оскільки її використовують для перевезення вантажів у напрямку Ізмаїла, вантажі, які доставляють цією ділянкою, зможуть швидше доїжджати до портів Рені, Галац, Джурджулешти, а транспортування низки вантажів із цих портів до України, як очікують, стане дешевшим.

"Зараз це найкоротший маршрут до портів Рені, Галац, Джурджулешти, завдяки яким "Укрзалізниця" зможе збільшити обсяги експортних і транзитних перевезень. За нашими підрахунками, ділянка дасть змогу перевозити додатково від 4 до 10 млн тонн вантажів на рік. Запрошуємо бізнес активно використовувати цей новий маршрут", - сказав член правління УЗ В'ячеслав Єрьомін.

Термін доставки експортних вантажів у порти Молдови та Румунії, а також український порт Рені може скоротитися на чотири-шість діб, вважає Ткачов. "При цьому вартість транспортування експортних вантажів зменшиться на $10-35 за тонну залежно від виду вантажу і маршруту. Економія під час транспортування імпортного пального із зазначених портів становитиме $18-44 на тонні", - підрахував він.

Контрольні процедури в пункті пропуску "Серпневе-1 - Басарабяска" здійснюють українська та молдовська сторони в одному місці - на молдовській стороні зазначеного пункту пропуску. Така практика вперше застосовується на залізничному пункті пропуску на українському кордоні. До цього українські прикордонники та митники здійснювали контрольні заходи спільно з колегами-сусідами тільки в деяких автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Раніше Кабмін вніс зміни до міжурядової угоди між Україною та Молдовою для налагодження вантажного залізничного сполучення на ділянці Березине - Басарабяска, що 25 років простоювала і була відновлена після повномасштабного російського вторгнення. Було реконструйовано 23 км колій і на українській, і на молдовській території.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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