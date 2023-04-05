Трансформація концерну «Укроборонпром» передбачає створення п'яти галузевих холдингів-НВО - гендиректор концерну

Цільова модель нового оборонного холдингу, який створюють у межах трансформації державного концерну "Укроборонпром", - невеликий корпоративний центр, на який наразі перетворюватимуть безпосередньо концерн "Укроборонпром" і галузеві холдинги за напрямами, повідомив гендиректор Юрій Гусєв.

"Ми плануємо, що 63 підприємства стануть основою для п'яти галузевих науково-виробничих об'єднань - бронетехніка, авіаремонт, високоточне озброєння і боєприпаси, радарні системи і морські системи. І це все має бути зовсім у новому форматі - відповідно до принципів корпоративного управління OECD, стандартів НАТО", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з огляду на розвиток напряму безпілотної авіації, він може стати окремим холдингом й окремою кооперацією з приватними виробниками, які успішно реалізують свої завдання.

Гусєв уточнив, що з урахуванням одного нового підприємства наразі у "периметрі" групи 119 компаній. "Три підприємства передано за час війни до Міністерства оборони, два з них - тимчасово. Це підприємства, що опікуються купівлею озброєння на зовнішніх ринках", - додав він.

За його словами, деякі підприємства не увійдуть до галузевих холдингів (наприклад спецекспортери) і будуть у прямому підпорядкуванні корпоративного центру.

Гендиректор "Укроборонпрому" зазначив, що модель трансформації концерну в сучасну оборонну компанію буде реалізовано в межах окремого закону, який президент Володимир Зеленський підписав у жовтні 2021 року, і в межах рішення Кабінету Міністрів від 21 березня цього року про створення АТ "Українська оборонна промисловість" шляхом перетворення держконцерну "Укроборонпром".

"Це керуюча компанія, яка належить державі. Далі корпоративному центру належать галузеві холдинги, і вони, у свою чергу, мають пакети акцій виробничих підприємств у формі товариств з обмеженою відповідальністю", - пояснив Гусєв.

Він повідомив, що трохи більше ніж за рік "Укроборонпром" трансформував 28 державних підприємств у ТОВ.

Очільник компанії додав, що форму АТ для "Української оборонної промисловості" обрано для того, щоб, з одного боку, відповідати стандартам корпоративного управління, з іншого - стати партнером для міжнародних компаній, з якими "Укроборонпром" почав активно співпрацювати ще до початку повномасштабної війни.