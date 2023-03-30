Компанія Веревського оголосила тендер на викуп 62% акцій агрохолдингу «Кернел» за $220 мільйонів

Компанія Namsen Limited, що належить голові ради директорів одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" Андрію Веревському і володіє 38,05% акцій агрохолдингу, оголосила тендер про викуп решти 61,95% акцій, які знаходяться в обігу.

Як зазначається в оголошенні уповноваженої брокерської компанії Trigon DM, ціна викупу складає 18,5 злотих за акцію (близько $4,29 за поточним курсом), а загальна кількість акцій, які планується придбати, становить 52,06 млн штук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, на викуп 61,95% акцій "Кернела" компанія Веревського може витратити $223,33 млн.

Заявки на викуп приймаються з 31 березня до 4 травня.

Наразі акції котируються на біржі за курсом 18,48 злотих.

Ще 6,6 млн раніше викуплених акцій належать "Кернелу" через кіпрську "дочку" Etrecom Investments Limited.

Як повідомлялося, 6 березня Namsen Limited, яка належить Андрію Веревському, запропонувала провести делістинг "Кернела" з Варшавської фондової біржі та викупити акції в інших акціонерів.

Акції холдингової компанії "Кернел" Kernel Holding SA (Люксембург) знаходяться в обігу на Варшавській фондовій біржі з листопада 2007 року. Протягом останнього року їх вартість коливалася в межах від 16,55 до 36,5 злотих, але ще у 2017 році вони коштували дорожче за 79 злотих.

Агрохолдинг "Кернел" у 2022 фінансовому році отримав $41 млн чистого збитку порівняно із $506 млн чистого прибутку у попередньому фінансовому році.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.



