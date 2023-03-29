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Україна виставить на приватизацію конфісковані активи Дерипаски й Ротенберга
11:52 29.03.2023 |
Фонд державного майна виставить на приватизацію Миколаївський глиноземний завод і ТРЦ Ocean Plaza, конфісковані у російських олігархів Олега Дерипаски та Аркадія Ротенберга. Про це сказав голова Фонду Рустем Умеров в інтерв'ю Forbes.
За його словами, фонд планує продати усі активи, які конфісковують у російських олігархів за законом про санкції, і зробити це максимально швидко.
"ФДМУ вже передали активи президента-втікача Віктора Януковича та російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, а також Демурінський ГЗК, який належав російському бізнесмену Михайлу Шелкову. Демурінський ГЗК готуємо виставляти на приватизацію. По інших активах ще ведемо роботу з прийняття в управління", - розказав він.
Миколаївський глиноземний завод, який до війни оцінювали у $1 млрд, можуть виставити на продаж ще до кінця року - у другому-третьому кварталах.
"Завод зараз не працює, будемо шукати вихід, як зробити так, щоб він запрацював. <...> До моменту оголошення аукціону Фонд буде діяти так само як і на Демурінському ГЗК. Там для того, щоб запустити підприємство, потрібно було 40 млн грн. Ми подивились на наявні активи та вирішили виставити існуючу продукцію, яка збереглася на ГЗК, на Prozorro. І за ці кошти запустили підприємство та виплатили заробітні платні", - сказав Умеров.
Аукціон з продажу ТРЦ Ocean Plaza також відбудеться без затримок, упевнений Умеров.
"Ми зацікавлені виставити його на аукціон як можна швидше. Попередньо потрібно провести юридичний, технічний та фінансовий аудит. По термінах те саме, що й з Миколаївським - 90 днів на аудит і можна оголошувати аукціон. Головне, щоб юридично цей актив до нас дійшов", - сказав він.
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