Київстар дозволив абонентам переходити на контракт через BankID НБУ

У додатку "Мій Київстар" можна змінити тариф на контрактний завдяки сервісу "Дія" чи системі BankID НБУ.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі мобільного оператора.

"Абоненти передплати тепер можуть перейти на контрактну форму обслуговування та обрати вигідний тариф постоплати через додаток «Мій Київстар». Ідентифікація абонента здійснюється за допомогою мобільного додатка "Дія" чи Системи BankID НБУ", - йдеться у повідомленні.

У компанїі нагадали, що з 2021 року в магазинах Київстару можна використовувати документи в додатку "Дія" для оформлення контрактного обслуговування.

Тепер для переходу на контракт абоненту достатньо виконати кілька простих кроків. Але для цього слід мати цифрові документи в Дії або рахунок в одному з банків - учасників системи BankID НБУ, уточнили в Київстарі.

Отож, абонент повинен обрати в мобільному додатку "Мій Київстар" доступний контрактний тариф та натиснути "Підключити з ідентифікацією". Далі він вибирає опцію "Скористаюсь ДІЯ/BankID НБУ", підписує аплікаційну форму графічним підписом та очікує на повідомлення про зміну тарифу.

Як наголосили в пресслужбі оператора, контрактна форма обслуговування дає абоненту більше переваг порівняно з передплатою.

Наприклад, мобільний номер стає більш захищеним від шахраїв, оскільки реєстрація відбувається за паспортом користувача та всі зміни з номером та SIM може робити лише власник із документом, що засвідчує особу.

"Щоб захистити номери телефонів наших абонентів, ми в Київстарі значно спрощуємо перехід на контрактні тарифи. Віднині здійснити безпечний перехід можна в додатку Мій Київстар. Наразі вже близько 2 млн абонентів Київстар користуються обслуговуванням за контрактом", - прокоментувала директорка з розвитку продуктів на масовому ринку Київстару Тетяна Лукинюк.

Абоненти, які обрали контрактне обслуговування, також можуть підключити до свого особового рахунку своїх близьких і оплачувати послуги зв'язку всієї родини. Крім того, тарифи контрактого обслуговування передбачають більше послуг. Зокрема, абонентам доступні дві послуги «Суперсила» у контрактних тарифних планах замість однієї у передплатних.

А щоб абоненти завжди залишались на зв'язку - діє кредитна програма.

Завантажити мобільний додаток «Мій Київстар» можна за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, Київстар - найбільший український оператор електронних комунікацій, працює в Україні 25 років. Станом на грудень 2022 року обслуговував 24,8 млн абонентів мобільного зв'язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту.