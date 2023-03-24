НБУ відсудив право продати за борги пов'язаний із Жеваго завод у Києві

Північний апеляційний господарський суд у середині березня підтвердив право Національного банку на примусову реалізацію майна ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" в обхід процедури банкрутства. Підприємство було поручителем за майновим поручителем за зобов'язаннями банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго перед НБУ на загальну суму понад 4 млрд грн, йдеться на сайті НБУ.

Майно заводу виставлять на аукціон за ціною, яку повинен визначити оцінювач, залучений відповідно до постанови державного виконавця в межах виконавчого провадження.

НБУ повідомив, що у 2009-2010 роках Київський суднобудівний-судноремонтний завод уклав з Національним банком договори іпотеки та застави в забезпечення виконання зобов'язань за наданими банку кредитами рефінансування.

Оскільки зобов'язання за кредитами не були виконані, Національний банк звернувся до суду з метою звернення стягнення на майно в судовому порядку.

Йдеться про нежитлові будівлі загальною площею 43 440,9 кв. м та рухоме майно, що є власністю підприємства і знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8.

Загальний обсяг залишку заборгованості банку "Фінанси та кредит" перед НБУ за кредитами рефінансування становить 6,2 млрд грн.

