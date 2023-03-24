Фінансові новини
- |
- 24.03.23
- |
- 15:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ відсудив право продати за борги пов'язаний із Жеваго завод у Києві
13:11 24.03.2023 |
Північний апеляційний господарський суд у середині березня підтвердив право Національного банку на примусову реалізацію майна ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" в обхід процедури банкрутства. Підприємство було поручителем за майновим поручителем за зобов'язаннями банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго перед НБУ на загальну суму понад 4 млрд грн, йдеться на сайті НБУ.
Майно заводу виставлять на аукціон за ціною, яку повинен визначити оцінювач, залучений відповідно до постанови державного виконавця в межах виконавчого провадження.
НБУ повідомив, що у 2009-2010 роках Київський суднобудівний-судноремонтний завод уклав з Національним банком договори іпотеки та застави в забезпечення виконання зобов'язань за наданими банку кредитами рефінансування.
Оскільки зобов'язання за кредитами не були виконані, Національний банк звернувся до суду з метою звернення стягнення на майно в судовому порядку.
Йдеться про нежитлові будівлі загальною площею 43 440,9 кв. м та рухоме майно, що є власністю підприємства і знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8.
Загальний обсяг залишку заборгованості банку "Фінанси та кредит" перед НБУ за кредитами рефінансування становить 6,2 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Прем'єрка Італії нагримала на депутатів, пояснюючи потребу й далі допомагати Україні
|Представництво МКС буде в Україні: у Гаазі підписали угоду
|У Орбана забрали вето: як вдалося зняти угорську блокаду зустрічей Україна-НАТО
|НАБУ повідомило про підозру ексголові Фонду держмайна Сенниченку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ відсудив право продати за борги пов'язаний із Жеваго завод у Києві
|Укрзалізниця дозволила перевезення зерна піввагонами
|Внесення НАЗК Raiffeisen Bank до списку міжнародних спонсорів війни не вплине на роботу української «дочки» - Райффайзен Банк
|Шостак будує найбільший логістичний хаб на півдні України та планує після перемоги обслуговувати український Крим
|Кабмін затвердив склад наглядової ради Укрпошти
|Черкаський «Азот» збільшив виробництво на 23%
Бізнес
|Google запускає чат-бота Bard, щоб конкурувати з ChatGPT та Bing
|«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.
|Rolls-Royce отримала £2,9 млн на розробку модульного ядерного реактора для місячної бази
|Біодрук виходить на новий рівень — гнучкий 3D-принтер відновлює пошкоджені тканини всередині людського тіла
|Російські спецслужби розповсюджують заражене ПЗ через торренти – Держспецзв'язку
|Qualcomm представила Snapdragon 7+ Gen 2: новий процесор для середньобюджетних смартфонів
|США розслідують шпигунство за журналістами через TikTok