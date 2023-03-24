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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця дозволила перевезення зерна піввагонами

 

В АТ «Укрзалізниця» роз'яснили, за яких умов можна перевозити зерно піввагонами.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«АТ «Укрзалізниця» дозволяє і надалі перевезення зерна у напіввагонах (відкритому рухомому складі). Будь ласка, транспортуйте зерно за умови виконання вимог розміщення та кріплення вантажу у вантажному вагоні», - зазначив Ткачов.

За його інформацією, заборонено розміщувати та кріпити вантаж у напіввагоні з порушенням вимог СМГС Додаток 3 «Технічні умови розміщення і кріплення вантажів», тобто з порушенням вимог прийнятих ОСЖД (міжнародне об‘єднання залізниць).

За словами Ткачова, відправники порушують правила перевезення наступним чином: використовують для закріплення укриття/тентів зовнішні деталі кузова напіввагону, які для цього не пристосовані; прикріплюють захисне укриття до вагону способом, що не виключає можливість його відриву та парусність на шляху прямування; використовують для кріплення укриттів/тентів ув'язки одноразового використання та ін.

«Тому, вважаю, вимоги безпеки руху на залізниці повинні безумовно виконуватися усіма учасниками перевізного процесу, вони, на жаль, писалися кров‘ю», - підкреслив представник УЗ.

Як повідомлялося, Укрзалізниця домовилась з Укрнафтою про постачання газу за зниженою ціною.
 

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