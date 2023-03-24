Внесення НАЗК Raiffeisen Bank до списку міжнародних спонсорів війни не вплине на роботу української «дочки» - Райффайзен Банк

Внесення Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) австрійського Raiffeisen Bank International до списку міжнародних спонсорів війни не вплине на роботу української "дочки", повідомила пресслужба українського Райффайзен Банку в четвер.

"Це (рішення НАЗК - ІФ-У) жодним чином не стосується українського Райффайзен Банку як окремої юридичної особи й не позначається на його діяльності", - повідомила пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна".

Агентство також запитало коментарі від Національного банку України (НБУ) і Raiffeisen Bank International.

Як повідомлялося, НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни, тому що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну банк продовжив працювати в РФ і офіційно визнав так звані "ДНР" і "ЛНР".