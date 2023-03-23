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Шостак будує найбільший логістичний хаб на півдні України та планує після перемоги обслуговувати український Крим
13:10 23.03.2023 |
Український бізнесмен та благодійник, співвласник мереж EVA та Varus Руслан Шостак будує найбільший логістичний хаб на півдні України та планує після перемоги з нього обслуговувати український Крим.
Про це бізнесмен повідомив в інтерв'ю виданню Forbes.
"На початку війни ми ухвалили свідоме рішення зупинити вихід бізнесу на міжнародні ринки. Вирішили акумулювати інвестиції в Україні. Розвиток бізнесу в країні наразі принесе набагато більше користі Україні, ніж міжнародна експансія. Нам слід підтримувати економіку, створювати нові робочі місця, наповнювати та розвивати ринок.
Наприклад, на початку війни ми заморозили будівництво великого логістичного центру під Одесою, яке розпочалося наприкінці 2021 року. Але за три місяці відновили будівництво. Це серйозний проєкт - один із найбільших логістичних хабів в Україні на 60 га землі. Першу чергу в 40 тис. кв. м закінчимо на початку наступного року.
Це буде перший склад південного регіону для мережі EVA із загальною площею 100 тис. кв. м. Ми віримо в нашу перемогу та впевнені, що весь південний регіон залишиться українським. Після перемоги наш Крим звідти обслуговуватимемо", - зазначив Шостак.
Обсяги інвестицій у першу чергу будівництва становитимуть приблизно 40 млн доларів. Крім того, що цей розподільчий центр стане одним із найбільших логістичних центрів у країні, він буде першим "зеленим" проектом у цій галузі.
У планах будівництво, ремонт та модернізація наявних складів, щоб задовольнити потреби бізнесу. Зараз у групі компаній Шостака їх 5, загальною площею 160 тис. кв. м. Після запуску першої черги одеського логістичного хаба буде 200 тис. кв. м.
Як повідомляли Українські Новини, в 2022 році мережа магазинів EVA відмовилася від реалізації продукції, що вироблена в Росії.
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