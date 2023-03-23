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АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив склад наглядової ради Укрпошти

12:37 23.03.2023 |

Новини компаній

 

Кабінет Міністрів затвердив на посади членів Наглядової ради АТ «Укрпошта» сімох переможців відбору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Кабінет Міністрів України затвердив на посади членів Наглядової ради АТ «Укрпошта» сімох переможців відбору: п'ять незалежних членів та двох представників держави. Таке рішення було прийняте на засіданні 21 березня 2023 року», - йдеться в повідомленні.

Незалежними членами Наглядової ради стали: Абдрасілов Рінат (Киргизстан, Старший партнер Cambridge Management Consulting, Велика Британія), Карновскі Якуб (Польща, досвід роботи в наглядових радах «Укрпошта» та УЗ), Керрол Ґері Джон (Велика Британія, поштовий бізнес), Малинська Олена Олександрівна (Україна, стратегічний менеджмент та банківська справа), Мітюков Ігор Олександрович (Україна, фінансовий менеджмент). Також до складу Наглядової ради увійшли двоє представників держави: Бернацька Наталія Іларіонівна (Україна, професор господарського та трудового права) і Прасолова Крістіна Ігорівна (Україна, економіст).

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що Наглядова рада є складовою реформи системи корпоративного управління. Тож, новий склад наглядової ради Укрпошти буде мати більшість членів з України та відрізнятися кращою обізнаністю з реаліями української економіки. При цьому, іноземці у складі такого борду мають втілювати європейський досвід трансформацій аналогічних до Укрпошти організацій, а також запроваджувати новітні інструменти розвитку бізнесу у сфері цифровізації та банківської справи.

«Ця Наглядова рада має стати поштовхом для розвитку компанії, залученню нових інвестицій та втіленню сучасних сервісів. Ми очікуємо, що нові спеціалісти підсилять команду державного поштового оператора», - наголосила Свириденко.
Як повідомлялось, свої кандидатури на конкурс до Наглядової ради АТ «Укрпошта» подали 131 особа з усього світу. Первинний відбір і співбесіди були здійснені рекрутером і лише тих, хто найбільше відповідав оголошеним параметрам пошуку запросили у короткий список. За допомогою міжнародних партнерів та професійного рекрутера «Бойден Україна» на фінальній стадії відбору Номінаційним комітетом було заслухано 18 осіб з короткого списку претендентів - на 7 посад.
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

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