Черкаський «Азот» збільшив виробництво на 23%

У січні-лютому ПрАТ «Азот» виготовило 235 тис. т міндобрив, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Group DF.

«У січні-лютому 2023 року Черкаський «Азот», що входить до азотного холдингу OSTCHEM, виготовив 235 тис. тонн мінеральних добрив. Це на 23% більше, ніж у січні-лютому минулого року, коли було випущено 191,7 тис. тонн мінеральних добрив», - йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, у лютому 2023 року обсяги виробництва становили 123,7 тис. тонн продукції на місяць - це максимальний показник із початку повномасштабної війни.

Ключовим продуктом, за рахунок якого підприємство демонструвало зростання обсягів виробництва у січні-лютому 2023 року, став карбамід, обсяги виробництва якого за 2 місяці зросли на 196% із 22,8 тис. т у 2022 році до 67,4 тис. т.

Також майже на 10% зросли обсяги виробництва карбомідо-аміачної суміші - із 50,9 до 56,2 тис. т.

Обсяги виробництва аміачної селітри залишилися на тому ж рівні (-2%) - 102,2 тис. т.

За словами голови правління «Азоту» Віталія Склярова, у березні та квітні підприємство продовжить працювати на 70-80% своєї потужності, аби забезпечити підвищений попит з боку аграріїв для проведення весняної посівної кампанії. За його словами, сьогодні на підприємстві працюють усі базові цехи з виробництва добрив - цех аміаку, аміачної кислоти, аміачної селітри, карбаміду та КАС.



