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Справа щодо ArcelorMittal Кривий Ріг про екоцид закрита — бізнес-омбудсмен
16:10 22.03.2023 |
Кримінальне провадження, порушене у 2019 році стосовно посадовців ArcelorMittal Кривий Ріг через забруднення довкілля, закрите.
Про це повідомив у інтерв'ю Укрінформу бізнес-омбудсмен Роман Ващук.
"...У 2019 році було порушене провадження по ArcelorMittal за екоцид. Тепер це провадження закрите", - сказав він.
Водночас, за інформацією бізнес-омбудсмена, правоохоронці продовжують слідство щодо ArcelorMittal стосовно податкового порушення, в якому фігурував головний бухгалтер.
Як повідомлялося, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - одне з найбільших металургійних підприємств в Україні.
17 липня 2019 року співробітники СБУ зареєстрували кримінальне провадження щодо посадовців ArcelorMittal Кривий Ріг через забруднення навколишнього середовища за ст. 441 ККУ (екоцид).
У липні-вересні 2019 року проведено перевірку агломераційної фабрики «Кривий Ріг» та оглянуто об'єкти коксохімічного виробництва «АрселорМіттал Кривий Ріг».
У жовтні 2019 року Президент Володимир Зеленський заявив про досягнення компромісу з ArcelorMittal Кривий Ріг щодо будівництва онкоцентру. Компанія мала направити на це близько 400 млн грн.
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