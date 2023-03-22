Справа щодо ArcelorMittal Кривий Ріг про екоцид закрита — бізнес-омбудсмен

Кримінальне провадження, порушене у 2019 році стосовно посадовців ArcelorMittal Кривий Ріг через забруднення довкілля, закрите.

Про це повідомив у інтерв'ю Укрінформу бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

"...У 2019 році було порушене провадження по ArcelorMittal за екоцид. Тепер це провадження закрите", - сказав він.

Водночас, за інформацією бізнес-омбудсмена, правоохоронці продовжують слідство щодо ArcelorMittal стосовно податкового порушення, в якому фігурував головний бухгалтер.

Як повідомлялося, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - одне з найбільших металургійних підприємств в Україні.

17 липня 2019 року співробітники СБУ зареєстрували кримінальне провадження щодо посадовців ArcelorMittal Кривий Ріг через забруднення навколишнього середовища за ст. 441 ККУ (екоцид).

У липні-вересні 2019 року проведено перевірку агломераційної фабрики «Кривий Ріг» та оглянуто об'єкти коксохімічного виробництва «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У жовтні 2019 року Президент Володимир Зеленський заявив про досягнення компромісу з ArcelorMittal Кривий Ріг щодо будівництва онкоцентру. Компанія мала направити на це близько 400 млн грн.