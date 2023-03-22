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Уряд призначив главою правління Укрзалізниці Євгена Лященка
22:19 21.03.2023 |
Кабінет Міністрів призначив главою правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Лященка строком на 2 роки.
Про це віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Розпорядженням Кабінету Міністрів за поданням Наглядової ради головою правління АТ «Укрзалізниця» призначений Євген Лященко строком на 2 роки. До цього він обіймав посаду члена правління залізниці і відповідав за фінансовий блок питань у компанії», - написав Кубраков.
Він зауважив, що за останній рік за безпосередньої участі Лященка в УЗ запроваджено низку "фактично революційних змін".
За словами віцепрем'єр-міністра, нині ж перед Лященком поставлені три ключові завдання. Перше з них - це продовження реформи УЗ, а саме виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича та інфраструктурна) і відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки та інклюзивності. Друге завдання - виконання інвестиційної програми, зокрема розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація залізничних ділянок тощо. Нарешті, третім завданням для нового очільника УЗ є вихід компанії на беззбитковість.
Як повідомлялося, із серпня 2019 року Укрзалізницю очолював Олександр Камишін. 27 лютого 2023 року він подав у відставку. 21 березня Камишіна призначено міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
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