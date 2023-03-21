Уряд перетворив Укроборонпром на акціонерне товариство

Уряд ухвалив рішення про перетворення державного концерну «Укроборонпром» на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість»; 100% його акцій належать державі.

Про це поінформував у Телеграмі представник уряду у ВР Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Утворено АТ «Українська оборонна промисловість», 100% акцій якого належать державі, шляхом перетворення ДК «Укроборонпром». Затверджено Статут АТ та Положення про наглядову раду АТ «Українська оборонна промисловість», - зазначив він.

Він уточнив, що статутний капітал товариства становить 237 млн гривень і формується за рахунок майна, що належало державному концерну.

Як повідомлялось, у жовтні 2021 року набув чинності закон «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», який заклав правові механізми реформування підприємств галузі. На підставі цього закону розпочато реорганізацію підприємств Укроборонпрому та самого концерну.

Реформа ДК передбачає формування кардинально нової трирівневої вертикально-інтегрованої структури управління в оборонно-промисловому комплексі. Державні унітарні та казенні оборонні підприємства концерну будуть перетворені на господарські товариства (третій, найнижчий рівень).

Господарські товариства будуть згруповані у галузеві науково-виробничі об'єднання (ГНВО) за основною номенклатурою виробництва (другий, середній рівень): авіавоєнремонт, броньовані машини, ракетні системи, радарні системи, суднобудування, спецекспорт.

Такі ГНВО будуть підпорядковані корпоративному центру, роль якого виконуватиме перетворений концерн (перший, найвищий рівень). АТ підпорядковуватиметься єдиному акціонеру - Кабінету Міністрів.