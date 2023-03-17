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Джеймі Даймон
Київстар встановив понад 20 тисяч нових акумуляторів для базових станцій
11:50 17.03.2023 |
За останні місяці інженери компанії «Київстар» встановили понад 20 тисяч додаткових акумуляторних батарей для підтримки роботи базових станцій під час блекаутів.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі мобільного оператора.
«Ми продовжуємо зміцнювати енергонезалежність нашої мережі, замінювати елементи живлення на нові, встановлюємо додаткові генератори. Ми вклали у цей проєкт вже понад 350 млн грн. Це інвестиція, яка зробить нашу мережу надійнішою в довготривалій перспективі, щоб наші абоненти були на зв'язку за будь-яких обставин», - прокоментував технічний директор Київстару Володимир Лутченко.
Він пояснив, що акумулятори використовуються як резервне джерело живлення для базових станцій для забезпечення роботи послуг зв'язку та 4G-інтернету в умовах відключення світла.
Зокрема, Київстар встановлює нові літій-фосфатні акумулятори з кращими характеристиками, що дозволять збільшити автономність роботи обладнання без електроенергії до 4-6 годин.
Окрім цього, компанія активно закуповує генератори та співпрацює із бізнесом, який готовий надавати на комерційних засадах свої генеруючі потужності. Всі охочі можуть приєднатися до проєкту «Бізнес єднається заради перемоги» через аплікаційну форму на сайті оператора.
За інформацією пресслужби, вже зараз 1800 генераторів підтримують роботу ключових об'єктів телеком-мережі Київстару у випадках зникнення електроенергії, з них 700 - надані операторові в оренду українським бізнесом та клієнтами компанії.
Під час відключень світла для підтримки роботи мережі Київстар використовує у середньому 12 тисяч літрів пального для роботи генераторів на добу. А в дні, коли блекаути виникали по всій Україні, витрати пального перевищували 50 тисяч літрів на добу.
Крім того, Київстар інвестував 50 млн грн в джерела безперебійного живлення (ДБЖ) для роботи послуги «Домашній інтернет». Протягом зими це дозволило обладнати ДБЖ понад 10 тисяч будинків.
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