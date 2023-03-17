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Нафтогаз планує відмовитись від імпорту газу під час наступного опалювального сезону
11:42 17.03.2023 |
Команда НАК «Нафтогаз України» докладає всіх зусиль, аби вже під час наступного опалювального сезону вперше в історії незалежної України відмовитися від імпорту газу.
На цьому наголосив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов на зустрічі з директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артуром Лорковським, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії.
«Однією з наших пріоритетних задач є відновлення реальної роботи ринку газу в Україні. Ми активно працюємо на тим, щоб збільшувався власний видобуток, як силами Групи Нафтогаз, так і силами приватних видобувників, для яких мають бути створені відповідні умови. Україна готується до різних сценаріїв проходження наступного опалювального сезону. Водночас команда Нафтогазу докладає всіх зусиль, аби цього року вперше в історії незалежної України відмовитися від імпорту газу», - зазначив очільник Нафтогазу.
Також Чернишов нагадав, що підземні сховища газу України є найбільшими у Європі, їхній ресурс може стати опорою для енергетичної безпеки ЄС.
«Ми також були б надзвичайно вдячні, якби Секретаріат застосував свої механізми для сприяння використанню українських підземних сховищ газу учасниками ринку. Зокрема, через підвищення обізнаності майбутніх постачальників газу в рамках Платформи закупівель газу», - додав він.
Як повідомлялось, НАК «Нафтогаз України» у 2023 році планує збільшити видобуток газу на 1 млрд кубометрів та розробити 12 нових свердловин на заході країни.
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