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Верховний Суд підтвердив штраф Ощадбанка у пів мільйона. Причина – у «Картці киянина»
22:27 15.03.2023 |
Верховний Суд визнав правомірним рішення Антимонопольного комітету щодо зловживання Ощадбанком монопольним становищем, через що на банк був накладений штраф у понад 500 тис грн.
Про це повідомила пресслужба АМКУ.
Суд в касації залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій та визнав законним рішення АМКУ проти Ощадбанку.
Так, державний банк було оштрафовано наприкінці 2021 року через зловживання монопольним становищем під час реалізації проєкту "Картки киянина".
Комітет встановив, що Ощадбанк був одноосібним банком-учасником проекту та самостійно визначав порядок і умови відкриття й ведення карткових рахунків.
Зокрема, у період з червня 2016 року по грудень 2021 року банк для отримання "Картки киянина" вимагав підключення платної послуги СМС-інформування. Крім того, під час реєстрації карток у мобільному банкінгу Ощад 24/7 платна послуга СМС-інформування активувалася автоматично, а власники "Карток киянина" змушені були погоджуватися на такі умови та зазнавали фінансових витрат.
Комітет визнав такі дії порушенням закону про захист економічної конкуренції та наклав на Ощадбанк штраф у 503 тис гривні.
Зазначається, що на момент винесення рішення АМКУ банк припинив порушення, але продовжив оскаржувати його у судах всіх інстанцій.
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