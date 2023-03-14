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АНАЛІТИКА

«Укроборонпром» почав виробляти 125-мм снаряди для танків

«Укроборонпром» почав виробляти 125-мм снаряди для танків

 

Державний концерн "Укроборонпром" почав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати, повідомляє пресслужба концерну у вівторок.

"Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства Концерну розгорнули в тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що на замовлення Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80, якими Сили безпеки і оборони України б'ють окупантів.

«Укроборонпром» почав виробляти 125-мм снаряди для танків

 

"Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм. З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо", - наголошують у пресслужбі концерну.

Там додають, що нещодавно "Укроборонпром" підписав із Міністерством оборони України контракт на постачання 120-мм мінометних мін, які також створюються у взаємодії з однією країною-членом НАТО.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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