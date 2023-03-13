У конкурсі на посаду управляючого «Моршинською» перемогу здобула компанія «Карпатські мінводи».

ТОВ "Карпатські мінеральні води" (КМВ) здобуло перемогу в організованому АРМА конкурсі з відбору управителя для заарештованих активів виробників та реалізаторів мінеральних вод, зокрема "Моршинської".

"Після оцінки заарештованих корпоративних прав із переможцем відбору буде укладено договір управління", - повідомила АРМА у понеділок на сайті.

Інформація про запропоновані КМВ умови, які забезпечили перемогу, наразі відсутня.

Як повідомлялося, АРМА 10 лютого оголосило конкурс із відбору управителя для заарештованих активів компанії IDS Ukraine, яка виробляє та реалізує мінеральну воду під ТМ "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi.

АРМА нагадала, що документи для участі у конкурсі загалом подали 10 учасників, дев'ять із яких направили пропозиції у встановлений для цього термін. Серед учасників були "Свалявські мінеральні води", корпорація "Українські мінеральні води", "Запорізький хлібокомбінат №1", "Геологічна інвестиційна група", "Торговий дім АВ", "Спіко"; "Афіна-група", "Виробнича компанія Гуд Фуд".

За інформацією групи компаній "Карпатські мінеральні води" на сайті, вона розпочала свою діяльність на ринку мінеральних вод у 1996 році з розливу мінеральної природної води ТМ "Карпатська Джерельна". У червні 2002 року була реорганізована на завод із виробництва мінеральної води та безалкогольних напоїв "Карпатські мінеральні води". У тому ж році було розпочато виробництво солодких газованих напоїв ТМ "Фруктова Джерельна" та ТМ "Соковинка", а 2016 року - енергетичного напою ТМ "Dragon".

У 2019-2020 роках щорічний виторг ТОВ "Карпатські мінеральні води" дещо перевищував 100 млн грн за чистого прибутку відповідно 33 млн грн та 14 млн грн. За дев'ять місяців 2021 року виторг становив 87,6 млн грн за чистого прибутку 21 млн грн.

Наприкінці лютого 2023 року начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький за підсумками зустрічі з КМВ повідомив про плани групи збудувати ще один завод в області потужністю на першому етапі 230 млн пляшок води на рік.

"Попередньо, будівництво розпочнуть вже цієї весни. Спорудження першого пускового комплексу буде завершено навесні 2024 року", - написав Козицький.

Передбачається, що після першого пускового комплексу буде збудовано ще три пускові комплекси. Роботу отримають 300 людей. Щорічно підприємство сплачуватиме близько 110 млн грн податків.