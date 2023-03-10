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АНАЛІТИКА

Екскерівникам «Антонова» повідомили про підозру через знищення літака «Мрія»

 

Колишнім керівникам ДП "Антонов" повідомили про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил - за даними слідства, через дії експосадовців було знищено флагманський літак "Мрія".

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

А саме, підозру отримали ексгендиректор "Антонова", т.в.о. заступника гендиректора та заступник директора з авіаційної безпеки держпідприємства. Їх підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил та інших військових формувань.

За даними слідства, упродовж січня-лютого 2022 року Національна гвардія була поінформована щодо можливої ескалації війни з боку РФ. На виконання розпорядження Генерального штабу ЗСУ Нацгвардія мала організувати заходи з посилення охорони та оборони окремих об'єктів, у тому числі аеродрому в Гостомелі.

"Однак, службові особи державного підприємства перешкодили законній діяльності військовослужбовців. Вони позбавили їх можливості вчасно вжити заходи щодо охорони та оборони аеродрому", - заявляє слідство.

Внаслідок таких дій, ймовірно, загинула людина, а ще двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, був знищений літак АН-225 "Мрія", пошкоджені інші літаки і автотранспортні засоби підприємства.

Крім того, було втрачено контроль над стратегічним військовим об'єктом з подальшою тимчасовою окупацією прилеглих населених пунктів Київської області.

Наразі двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, стосовно третього вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Служба безпеки.

Нагадуємо:

У перший день повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія". Разом з "Мрією" на аеродромі базувалися ще п'ять літаків: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 та Ан-22. Перші два знищені повністю, інші сильно пошкоджені.
За матеріалами: Економічна правда
 

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