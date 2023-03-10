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АНАЛІТИКА

Медична лабораторія CSD LAB розпочала роботу в рамках ПМГ

22:06 09.03.2023 |

Новини компаній

 

Медична лабораторія CSD LAB розпочала роботу в рамках Програми медичних гарантій (ПМГ), завдяки чому пацієнти зможуть безкоштовно отримати лабораторні дослідження за направленням лікаря.

Як повідомляють у пресрелізі лабораторії, у переліку доступних у рамках ПМГ послуг понад 400 досліджень.

Для того, щоб здати лабораторні аналізи в мережі CSD LAB за ПМГ, пацієнт повинен мати електронне направлення від сімейного лікаря або лікаря будь-якої спеціалізації, створене в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). Результати лабораторних досліджень, виконаних за Програмою медичних гарантій, як і у випадку з державними лабораторіями, передаються в ЕСОЗ.

Лабораторія уточнює, що пацієнт зможе обрати лабораторний офіс, дату і час візиту та записатися онлайн.

"Ми стали першою приватною лабораторією, яка підписала договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Ми давно і досить ефективно співпрацюємо з медичними закладами всіх форм власності для забезпечення точної лабораторної діагностики та її максимальної доступності для всіх верств населення. Це рішення було логічним і виваженим, адже воно суттєво розширює можливості і пацієнтів, і лікарів", - повідомив генеральний директор і співвласник CSD LAB Олександр Дудін.

CSD LAB - одна з провідних лабораторій України, яка забезпечує проведення понад 1500 аналізів, від загального аналізу крові до визначення генетичних порушень у пухлині методом NGS, і вже 12 років залишається однією з найбільших патоморфологічних лабораторій у східній Європі.

CSD LAB об'єднує шість лабораторій: лабораторію патоморфології, цитоморфології, онкогематології, мікробіології, клініко-діагностичну лабораторію та молекулярно-генетичний центр. Щорічно CSD LAB проводить понад 1,5 млн досліджень.

Виробничі потужності та сучасне високотехнологічне обладнання розміщені в Києві та Львові на сумарній площі понад 5 тис. кв. м, а також у Молдові та Грузії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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