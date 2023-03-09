Укрпошта пересаджує частину листонош на українські електровелосипеди – фото

Укрпошта розпочала пілотний проєкт "Листоноші на електробайках", в рамках якого компанія забезпечить електровелосипедами листонош для обслуговування клієнтів у важкодоступній місцевості. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, на електробайках зручно долати гірську місцевість, наприклад, у Закарпатті чи на Івано-Франківщині, та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова.

"Спробуємо різні формати та моделі (2-х та 3-х-колісні), щоб вже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та з GPS-відстеженням. А враховуючи, що плануємо всім листоношам надати портативні комп'ютери та POS-термінали, не забули й про USB-зарядку", - написав Смілянський у соцмережах.

Він уточнив, що електровелосипеди для листонош виробляє українська компанія.