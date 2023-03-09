Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укрпошта пересаджує частину листонош на українські електровелосипеди – фото

16:05 08.03.2023 |

Новини компаній

Укрпошта пересаджує частину листонош на українські електровелосипеди – фото

 

Укрпошта розпочала пілотний проєкт "Листоноші на електробайках", в рамках якого компанія забезпечить електровелосипедами листонош для обслуговування клієнтів у важкодоступній місцевості. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, на електробайках зручно долати гірську місцевість, наприклад, у Закарпатті чи на Івано-Франківщині, та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова.

Укрпошта пересаджує частину листонош на українські електровелосипеди – фото

 

"Спробуємо різні формати та моделі (2-х та 3-х-колісні), щоб вже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та з GPS-відстеженням. А враховуючи, що плануємо всім листоношам надати портативні комп'ютери та POS-термінали, не забули й про USB-зарядку", - написав Смілянський у соцмережах.

Він уточнив, що електровелосипеди для листонош виробляє українська компанія.

Укрпошта пересаджує частину листонош на українські електровелосипеди – фото

 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5671
  0,4461
 1,14

Курс обміну валют на вчора, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1641  0,13 0,34 38,9791  0,12 0,31
EUR 40,0203  0,30 0,75 41,0694  0,29 0,70

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес