Фінансові новини
- |
- 08.03.23
- |
- 16:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укрнафта» домовилась із Orlen про постачання нафтопродуктів
15:46 08.03.2023 |
ПАТ «Укрнафта» уклала контракт з польською компанією Orlen на імпорт нафтопродуктів в Україну. Про це повідомляє директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook.
«Разом із цим «Укрнафта» проводить перемовини з Orlen щодо експорту нафти», - додав він.
Зі слів топ-менеджера, експорт дасть змогу отримувати нафтопродукти для власних потреб і внутрішнього ринку напряму від виробниками за найбільш вигідними цінами,
Окрім цього, звільниться місце в підземних сховищах для нафти нового видобутку.
«Сподіваюсь, скоро зможу поділитися гарними новинами і з цього приводу. Дякуємо нашим польським партнерам та сподіваємося на тривалу і плідну співпрацю», - зазначив Корецький.
Нагадаємо, на початку листопада 2022 року влада України на основі закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», а також низки наказів Верховного головнокомандувача ЗСУ прийняла рішення про примусове відчуження у власність держави акцій кількох стратегічно важливих підприємства, серед яких - ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта», які раніше контролювала група «Приват» та інші приватні акціонери.
7 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила це рішення.
Після цього у ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» було змінено склад наглядових рад. Згодом керівником «Укрнафти» й «Укртатнафти» було призначено Сергія Корецького.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|САП вимагає зміни запобіжного заходу Коболєву: арешту із правом застави у 365 мільйонів
ТОП-НОВИНИ
|У Раді Європи оцінили, що новий закон про медіа значною мірою відповідає директиві ЄС
|Долар за місяць подешевшав на дві гривні. Чому так сталось і чи це надовго
|Голова наглядової ради «Магістральних газопроводів України» подала у відставку
|Кривонос став директором НАБУ. Чому його пов'язують з Єрмаком
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|«Укрнафта» домовилась із Orlen про постачання нафтопродуктів
|Літаки МАУ почали переводити у флот авіакомпанії Windrose з орбіти Коломойського
|Суд скасував постанову про банкрутство боржника ПриватБанку на 2,6 млрд грн
|АМКУ дозволив громадянину Грузії придбати «БТА Банк»
|Популярні в Україні мережі «Суші Мастер» та «Суши Вок» мають російське походження - NV
|«Епіцентр К» переміг на аукціоні ФДМ з продажу ЦМК «Укроборонресурси» за 210,6 млн грн
Бізнес
|Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем
|Дохід Twitter у грудні 2022 року впав на 40% у річному порівнянні
|iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»
|Оновлений Peugeot 508 дебютував зі свіжими дизайном і технологіями
|AnTuTu назвав найпотужніші у світі недорогі смартфони в лютому 2023 року
|nubia представила перші у світі смарт-окуляри із сертифікатами TÜV Rheinland, Hi-Res і віртуальним дисплеєм діагоналлю 120"