«Укрнафта» домовилась із Orlen про постачання нафтопродуктів

ПАТ «Укрнафта» уклала контракт з польською компанією Orlen на імпорт нафтопродуктів в Україну. Про це повідомляє директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook.

«Разом із цим «Укрнафта» проводить перемовини з Orlen щодо експорту нафти», - додав він.

Зі слів топ-менеджера, експорт дасть змогу отримувати нафтопродукти для власних потреб і внутрішнього ринку напряму від виробниками за найбільш вигідними цінами,

Окрім цього, звільниться місце в підземних сховищах для нафти нового видобутку.

«Сподіваюсь, скоро зможу поділитися гарними новинами і з цього приводу. Дякуємо нашим польським партнерам та сподіваємося на тривалу і плідну співпрацю», - зазначив Корецький.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року влада України на основі закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», а також низки наказів Верховного головнокомандувача ЗСУ прийняла рішення про примусове відчуження у власність держави акцій кількох стратегічно важливих підприємства, серед яких - ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта», які раніше контролювала група «Приват» та інші приватні акціонери.

7 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила це рішення.

Після цього у ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» було змінено склад наглядових рад. Згодом керівником «Укрнафти» й «Укртатнафти» було призначено Сергія Корецького.

