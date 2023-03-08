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АМКУ дозволив громадянину Грузії придбати «БТА Банк»
13:35 08.03.2023 |
Антимонопольний комітет України 2 березня надав громадянину Грузії дозвіл на купівлю "БТА Банку".
Про це йдеться у повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.
"Надано дозвіл на придбання фізичною особою - громадянином Грузії акцій акціонерного товариства "БТА Банк", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у повідомленні.
Інші деталі АМКУ не розкрив.
100% акцій українського "БТА Банку" належать казахському "БТА Банку".
Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2021 року АМКУ дозволив фінтех-компанії Kaspi.kz (Казахстан) купити український "БТА Банк".
У жовтні того ж року Kaspi.kz заявила про підписання договору купівлі-продажу 100% акцій банку та плани завершити угоду в першому півріччі 2022 року.
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