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АНАЛІТИКА

АМКУ дозволив громадянину Грузії придбати «БТА Банк»

 

Антимонопольний комітет України 2 березня надав громадянину Грузії дозвіл на купівлю "БТА Банку".

Про це йдеться у повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"Надано дозвіл на придбання фізичною особою - громадянином Грузії акцій акціонерного товариства "БТА Банк", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у повідомленні.

Інші деталі АМКУ не розкрив.

100% акцій українського "БТА Банку" належать казахському "БТА Банку".

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2021 року АМКУ дозволив фінтех-компанії Kaspi.kz (Казахстан) купити український "БТА Банк".

У жовтні того ж року Kaspi.kz заявила про підписання договору купівлі-продажу 100% акцій банку та плани завершити угоду в першому півріччі 2022 року.
За матеріалами: Українські Новини
 

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