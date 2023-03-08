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АНАЛІТИКА

Популярні в Україні мережі «Суші Мастер» та «Суши Вок» мають російське походження - NV

 

Мережі закладів азійської кухні навинос "Суші Мастер" та "Суши Вок", які мають сотні точок видачі по Україні, походять з Росії.

Про це йдеться в матеріалі NV.Бізнес.

Одним з засновників ТОВ "Суши Мастер Україна" є громадянин РФ Олексій Павлов, який володіє 50% часткою компанії.

Саме Павлов у 2013 році створив перший заклад Суші Мастер (Sushi Master) в Тюмені (РФ). Наразі на території Росії працює більше 170 закладів з такою назвою. В Україні ж бренд з'явився у 2016 році.

Однак рівноправним партнером росіянина Павлова у Суши Мастер Україна є відомий бізнес-тренер Алекс Яновський. Це американець, який народився у Вінниці та вже давно працює на всьому пострадянському просторі.

Популярні в Україні мережі «Суші Мастер» та «Суши Вок» мають російське походження - NV

 

Він також є засновником інвестхолдингу Х100, який розвивається не лише за рахунок продажу франшиз, але й шляхом залучення невеликих приватних інвестицій для розвитку власного мережевого бізнес типу суші-ресторанів, піцерій та кіберклубів.

"Саме завдяки навичкам американця українського походження, вдалося масштабувати бізнес з приготування суші та ролів. Наприкінці 2021 року повідомлялося, що мережа працює у 14 країнах: Росія, Україна, Казахстан, Румунія, Польща, Туреччина, Білорусь, Литва, Угорщина тощо", - йдеться в статті.

Також з Росії до України в 2013 році прийшов ще один відомий бренд - Суши Wok - найбільша в РФ франчайзингова мережа з приготування суші, яка об'єднує приблизно 700 точок на всьому пострадянському просторі.

Її було створено у 2011 році в Санкт-Петербурзі. У 2014 році директорка мережі Наталія Кіхтенко розповідала, що на старті в неї було три партнери та іноземний інвестор.

Популярні в Україні мережі «Суші Мастер» та «Суши Вок» мають російське походження - NV

 

На 2022 рік в Україні працювало 120 точок з такою назвою. Частина оформлені на одесита Андрія Ткаченка, інші - власність франчайзі-ФОП по всій Україні.

З 2019 року власником ТМ Суші Wok в Україні є громадянин України Іван Штець. У 2020 році він також подав заявку на реєстрацію торгової марки Sushi Wok.

Також Штець також є бенефіціаром ТОВ "Концертний хол Одеса", який розташовано за однією адресою з готельним комплексом Одеса, що входить до міжнародної мережі Mozart.

Власником чотирьох одеських готелів цієї мережі - "Моцарт", "Одеса", "Аркадія" та "Вікторія" - є Ліна Аківісон - дочка Ігоря Аківісона, бізнесмена з Санкт-Петербургу, якого у ЗМІ досі називають власником одеських готелів. Ці готелі у червні минулого року за рішенням Печерського районного суду Києва перейшли в управління АРМА.

Відповідно до даних Роспатенту, ТМ Суши Wok в Росії є власністю ООО ТЗНЗ (Санкт-Петербург), керівником та єдиним бенефіціаром якого є Сергій Аківісон - син того самого Ігоря Аківісона.

Співрозмовник видання, знайомий з бізнес-активністю родини Аківісонів в Україні, розповів, що Ігоря Аківісона та власника торгової марки Суши Wok в Україні Штеця пов'язували давні дружні стосунки. Проте українська та російська мережі з самого початку розвивалися автономно.

"Єдине чим допомагав російський Суши Wok, то це порадами як правильно готувати", - розповів співрозмовник на правах анонімності.
За матеріалами: Економічна правда
 

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