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АНАЛІТИКА

«Епіцентр К» переміг на аукціоні ФДМ з продажу ЦМК «Укроборонресурси» за 210,6 млн грн

 

ТОВ "Епіцентр К" стало переможцем на приватизаційному аукціоні Фонду держмайна (ФДМ) у вівторок із продажу цілісного майнового комплексу (ЦМК) держпідприємства "Укроборонресурси": компанія запропонувала найвищу ціну в 210 млн грн із 21 претендента, перевищивши початкову ціну майже у 12 разів, ідеться в повідомленні AUB.

"Це найвища ціна за державний актив, виручена на приватизаційних аукціонах від початку 2023 року", - зазначив Фонд, нагадавши, що попередній рекорд було встановлено на торгах із продажу порту "Усть-Дунайськ", коли ціна зросла до 201 млн грн.

ЦМК "Укробонресурси" розташований у Києві за адресою Саперно-Слобідський проїзд, 3. До нього входить 57 об'єктів нерухомого майна загальною площею 7421,6 кв м, три автомобілі та комп'ютерна техніка.

На земельній ділянці підприємства в Києві (кадастровий номер 8000000000:82:085:0001) розташовані також житлові та нежитлові будівлі ОСББ "Либідь-3", яке використовує земельну ділянку 1,417 тис. кв. м. Наразі госпсуд Києва розглядає справу за позовом ДП "Укроборонресурси" до "Либідь-3" про звільнення частини самовільно зайнятої земельної ділянки. Водночас ОСББ подало позов, зокрема до ДП "Укроборонресурси", про визнання недійсним Державного акта на право постійного користування цією земельною ділянкою.

Також тривають судові процеси за участю ДП "Укроборонресурси" щодо повернення 81 об'єкта нерухомості в держвласність, розташованих на ділянці (кадастровий номер 4611200000:10:003:002) у місті Стрий (Львівська область).

У повідомленні ФДМ наголошується, що продаж підприємства "Укроборонресурси" жодним чином не вплине на обороноздатність України, оскільки від "оборони" у підприємства залишилася лише назва. "Основна діяльність цього підприємства полягала в комплексній переробці та утилізації майна концерну "Укроборонпром". При цьому останніми роками держпідприємство "Укроборонресурси" було збитковим і накопичило понад 3 млрд грн боргів", - ідеться в повідомленні.

Станом на 31.12.2022 року чисельність його співробітників становила 11 осіб. За період 2020-2022 рр. обсяг реалізації продукції підприємства становив 44,889 тис. грн.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Станом на кінець 2022-го мережа компанії об'єднує 74 торгові об'єкти, що діють під брендами "Епіцентр" і "Нова Лінія" в різних регіонах країни (ще чотири об'єкти тимчасово закриті).

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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