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АНАЛІТИКА

Веревський пропонує делістинг «Кернелу» з Варшавської біржі та викуп акцій у акціонерів

 

Компанія Namsen Limited, яка належить голові ради директорів одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" Андрію Веревському запропонувала провести делістинг "Кернела" з Варшавської фондової біржі та викупити акції в інших акціонерів.

Про це йдеться у листі компанії Веревського, передає Інтерфакс-Україна.

"Namsen інформує Раду директорів "Кернел" про намір виключити компанію з лістингу і подати тендерну пропозицію, щоб запросити акціонерів, що залишилися, продати належні їм акції компанії з метою можливого виключення з лістингу", - йдеться у повідомленні.

Namsen також звернувся до Ради директорів для ухвалення відповідних рішень.

Акції холдингової компанії "Кернел" Kernel Holding SA (Люксембург) котируються на Варшавській фондовій біржі з листопада 2007 року. Капіталізація компанії зараз становить близько 1,7 млрд злотих, або $388 млн, курс однієї акції - 20,28 злотих.

За останні 52 тижні вони коливалися в межах від 16,55 до 36,5 злотих, але ще у 2017 році коштували дорожче за 79 злотих.

Агрохолдинг "Кернел" у 2022 фінансовому році отримав $41 млн чистого збитку порівняно із $506 млн чистого прибутку у попередньому фінансовому році.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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