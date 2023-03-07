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АНАЛІТИКА

«Кернел» купив річковий термінал на Дунаї і закрив операцію з продажу 134 тис. га

 

"Кернел", один із найбільших агрохолдингів України, у лютому 2023 року придбав річковий термінал "Дунай Пром Агро" в українському порту Рені на Дунаї, йдеться в піврічному звіті компанії.

"Термінал має плоскі склади з одночасною ємністю зберігання 12 тис. тонн, і придбання є частиною стратегії компанії щодо забезпечення резервних варіантів на випадок, якщо чорноморські порти стануть недоступними внаслідок припинення "зернової угоди" в березні 2023 року", - зазаначив агрохолдинг.

Він зазначив, що має намір продовжувати інвестувати у свої операції в порту Рені для розширення перевалочних потужностей, і такі інвестиції будуть залучені "Ініціативою USAID зі стійкості сільського господарства", яка погодилася закупити і поставити обладнання, необхідне для такого розширення.

Крім того, "Кернел" повідомив, що 3 березня 2023 року закрив операцію з продажу низки сільгосппідприємств із земельним банком 134 тис. га, а також відповідної сільськогосподарської інфраструктури, техніки та обігового капіталу компаніям, пов'язаним із найбільшим акціонером "Кернела" та головою ради директорів Андрієм Веревським, як це було оголошено у квітні 2022 року. Цьому передувало отримання в лютому остаточного погодження кредиторів на завершення угоди.

Згідно з інформацією в держреєстрі, бенефіціаром "Дунай Пром Агро" виступав Олег Власенко. Виручка компанії 2020 року становила 1,86 млн грн, активи на кінець року - 4,73 млн грн.

Рада директорів "Кернел" у квітні 2022 року вирішила відмовитися від частини своїх рослинницьких господарств зі 134 тис. га земельного банку, продавши активи компаніям Веревського за $210 млн. Компанія оголосила це прагненням знизити бізнес-ризики і поліпшити середньострокову ліквідність в умовах воєнного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2023 ФР (липень-грудень 2022 року) "Кернел" скоротив чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12,6% - до $370,31 млн за падіння виручки на 41,3% - до $1 млрд 889,78 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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