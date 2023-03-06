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В Укрнафти та Укртатнафти вилучили пального на майже 800 млн грн, ексдиректор під вартою
13:41 06.03.2023 |
Екскерівника нафтопереробної компанії ПАТ "Укрнафта" заарештовано через підозру в умисному ухиленні від сплати акцизного податку, також під час обшуків вилучено на майже 800 млн грн нафтопродуктів Укрнафти та Укртатнафти. Про це інформує Офіс Генпрокурора, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки.
Встановлено, представники Укртатнафти впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. Надалі підконтрольні АЗС реалізовували гуртові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.
Виконувача обов'язків першого заступника голови правління та головного бухгалтера підозрюють в умисному ухиленні від сплати акцизного податку на суму 605,9 млн грн.
Екскерівнику компанії обрано запобіжний захід - 199 млн грн застави. У зв'язку з несплатою цих коштів йому змінено запобіжний захід із застави на тримання під вартою.
Крім того, під час обшуків на території Одеської та Черкаської областей вилучено понад 16 000 тонн нафти та пального.
Як уточнили у БЕБ, понад 3 000 тонн пального орієнтовною вартістю майже 144 млн грн вже арештовано. Окрім того, підготовлено клопотання про накладення арешту на 13 000 тонн вилучених нафтопродуктів вартістю 640 млн гривень. Орієнтовна загальна вартість вилученого пального становить майже 800 млн грн.
Наразі вилучені нафтопродукти заблоковані з метою уникнення ймовірного нелегального продажу. Вирішується питання щодо подальшої передачі пального для потреб ЗСУ.
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