Фінансові новини
- |
- 03.03.23
- |
- 18:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк оштрафував «Укргазбанк» на 65 мільйонів. Йому закидали причетність до схем грального бізнесу
18:02 03.03.2023 |
Національний банк України оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Як повідомляє пресслужба регулятора, банк не забезпечив належної роботи системи проведення первинного фінансового моніторингу, а також порушив цілу низку вимог законодавства у цій сфері.
Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.
Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров'я.
За підсумками роботи у 2022 році "Укргазбанк" отримав збиток у розмірі 2,76 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Допомога на 400 млн доларів: стали відомі деталі нового військового пакету від США
|Глава Concorde Capital оголосив збір на заставу для ексглави «Нафтогазу» Коболєва
|Мера Полтави визнано винним в організації розтрати понад 0,5 млн грн, суд призначив йому рік іспитового строку - САП
|Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом «м'якої сили»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Нацбанк оштрафував «Укргазбанк» на 65 мільйонів. Йому закидали причетність до схем грального бізнесу
|Українське дунайське пароплавство будуватиме власні баржі
|Укрзалізниця отримала останні 15 нових вагонів, замовлених у 2021 році
|«Авіалінії Антонова» доставили зі США в Австралію габаритну турбіну: «Руслан» був єдиним варіантом
|«Укртрансгаз» пройшов попередню сертифікацію за європейськими правилами
|Чистий збиток «Нафтогазу України» за підсумками 2022 р. становив майже 40 млрд грн
Бізнес
|Xiaomi показала технологію швидкої зарядки на 300 Вт
|Канада забороняє використовувати TikTok на смартфонах державних службовців через «ризик для конфіденційності та безпеки»
|Microsoft запускає Game Pass на ПК в Україні та ще 39 нових країнах
|Німеччина може заблокувати рішення ЄС заборонити авто зі шкідливими викидами
|nubia Pad 3D - перший у світі 3D-планшет за €1000, для якого вам не потрібні окуляри
|SpaceX уперше вивела на орбіту супутники Starlink V2 Mini
|Виробники продукції Apple хочуть вийти з Китаю на тлі ескалації зі США