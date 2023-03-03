Нацбанк оштрафував «Укргазбанк» на 65 мільйонів. Йому закидали причетність до схем грального бізнесу

Національний банк України оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як повідомляє пресслужба регулятора, банк не забезпечив належної роботи системи проведення первинного фінансового моніторингу, а також порушив цілу низку вимог законодавства у цій сфері.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров'я.

За підсумками роботи у 2022 році "Укргазбанк" отримав збиток у розмірі 2,76 млрд грн.