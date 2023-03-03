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Укрзалізниця отримала останні 15 нових вагонів, замовлених у 2021 році
09:37 03.03.2023 |
Укрзалізниця отримала 100 нових вагонів у рамках виконання державного бюджету - в середу залізничникам було передано останні 15 нових пасажирських вагонів, замовлених в 2021 році.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
Значна частина цих 100 вагонів використовувалася для евакуації населення з лінії фронту та для перевезення дипломатичних делегацій країн-союзників.
В кожному з переданих 15 вагонів передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар'єрне купе, де є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла, місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення, пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв'язку з провідником.
Також в усіх інклюзивних вагонах є рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору. А вхідна група обладнана подовженими поручнями та складними пандусами.
Інші нові пасажирські вагони обладнано кондиціонером, кулером з питною водою, сигналізацією на кожному купе, індикатором зайнятості вбиралень та кнопкою виклику провідника.
Вагони мають збільшений обсяг багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження в загальних зонах, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, а також розетками та USB-портами біля кожного місця.
Отримані 15 вагонів курсуватимуть у складах поїздів зі столиці на Кишинів, Хелм, Перемишль, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також в поїздах за маршрутами Одеса - Львів, Дніпро - Трускавець, Харків - Трускавець, Харків - Одеса, Харків - Івано-Франківськ, Харків - Хелм та Запоріжжя - Перемишль.
Всі 100 вагонів були виготовлені Крюківським вагонобудівним заводом.
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