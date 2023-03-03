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«Авіалінії Антонова» доставили зі США в Австралію габаритну турбіну: «Руслан» був єдиним варіантом
23:16 02.03.2023 |
Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" у співпраці з Air Charter Service перевезла великогабаритну сонячну турбіну із США до Австралії. Враховуючи розміри вантажу, доставити його міг лише Ан-124-100 "Руслан".
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
"Загальна вага вантажу склала 67 тонн, включаючи додаткове обладнання та сонячну турбіну вагою 35,5 тонн, довжиною 11,33 м та висотою 3,63 м. Розміри вантажу визначили тип літака Ан-124-100 як єдиний варіант для транспортування установки", - йдеться у повідомленні.
Після успішного доставлення в аеропорт Авалон австралійська компанія Air Charter Service перевезла вантаж до Вінчелсі, Вікторія.
Там сонячна турбіна та додаткове обладнання будуть використовуватися на газокомпресорній установці.
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