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АНАЛІТИКА

«Укртрансгаз» пройшов попередню сертифікацію за європейськими правилами

 

Нацкомісія, що здійснює держрегулюваня у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) 1 березня прийняла попереднє рішення про сертифікацію оператора газосховища АТ «Укртрансгаз».

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Як повідомлялось раніше, наступний крок у сертифікації - повідомлення секретаріату Енергетичного співтовариства, який має погодити рішення українського регулятора.

Так, публікація остаточного рішення НКРЕКП про сертифікацію відповідно до європейських норм стане можливою протягом місяця після отримання європейського висновку.

Як раніше пояснювали в "Укртрансгазі", сертифікація дозволить "Укртрансгазу" вийти на ринок підземних газосховищ ЄС, а завдяки проходженню такої сертифікації в українські ПСГ почнуть надходити на зберігання стратегічні запаси газу країн ЄС.
За матеріалами: Економічна правда
 

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