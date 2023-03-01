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АНАЛІТИКА

НАЗК внесло компанію Metro Cash&Carry до переліку міжнародних спонсорів війни

 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію Metro Cash&Carry до переліку міжнародних спонсорів війни.

Таке рішення прийнято через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність у росії, повідомляє Укрінформ із посилання на сайт агентства.

«Крім бізнесу в сфері ритейлу, інтереси керівництва компанії тісно пов'язані зі стратегічними галузями російської економіки: нафтогазовою та банківською сферами. А це напряму впливає на підтримку російської військової машини. Так, за результатами журналістських розслідувань, стало відомо, що ключовий акціонер Metro Cash&Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє 49% компанії Eustream. Ця компанія управляє газотранспортною системою, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи. Поки увесь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста, керівництво Metro Cash & Carry демонструє, що співпраця з рф не лише не буде припинена, а надалі лише посилюватиметься», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАЗК, про це свідчить і визнання Metro Cash&Carry прийнятною сплату картками "Мір" (проєкт "Сбербанку") та реалізація нових проєктів у росії, таких як мережа продуктових магазинів «біля дому» - «Фасоль».

Дослідники діяльності Metro Cash&Carry у рф також звертають увагу на участь компанії в «ідеологічних» російських ініціативах. Зокрема, наприкінці минулого року в інтернеті поширювалась інформація про те, що німецька мережа METRO в росії торгує «кувалдами вагнера». Це той самий «атрибут» найманців з терористичної «пвк вагнер», що набув умовної популярності в рф після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців пвк, які повернулися з українського полону.

Вочевидь, зазначили в агентстві, у такий спосіб менеджмент торговельної мережі демонструє максимальну лояльність до режиму країни-агресора. До того ж, цей «сувенір» використовувався російською пропагандою як символ знущання з цивілізованого світу в особі Європарламенту, на адресу якого було відправлено інструмент після ухвалення резолюції про визнання рф державою-спонсором тероризму.

Як повідомлялося, до списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вже включило компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle.

Днями сюди ж додали французьку корпорацію Auchan Holding.
Ключові теги: Росія
 

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