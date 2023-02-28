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Голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін подає у відставку - очолить офіс з євроінтеграції «Укрзалізниці» в Європі
09:40 28.02.2023 |
Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін подає у відставку. Він очолить офіс з євроінтеграції української компанії в Європі.
Про це Камишін повідомив у Telegram.
"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку.
За спільним рішенням з віце-прем'єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", - написав Камишін.
"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре", - додав він.
Нагадаємо:
Раніше Камишін повідомив, що "Укрзалізниця" може до кінця 2023 року створити компанію-вантажоперевізника, яка працюватиме у сфері вантажоперевезень у Європі.
У серпні 2021 року Кабмін призначив Камишіна в.о. голови правління "Укрзалізниці". У березні 2022 року він повідомив про призначення на постійній основі протягом чотирьох років.
До цього Камишін обіймав посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
До цього він працював в KPMG на посаді аудитора (2006-2008 рр), в фонді Томаша Фіали Dragon Capital (власник УП) (2008-2012 рр), генеральним директором KMZ Industries. З липня 2011 року - видавець Latifundist Media.
З квітня 2012 року по квітень 2019 року обіймав посаду менеджера з інвестицій SCM Ріната Ахметова. В цей же час був членом наглядової ради компанії Portinvest. З січня 2020 року - керуючий партнер Fortior Capital.
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