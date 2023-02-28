Фінансові новини
- |
- 28.02.23
- |
- 00:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВАКС конфіскував контрольний пакет акцій PIN Bank, що належали росіянину
18:33 27.02.2023 |
Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати активи російського підприємця під виглядом контрольного пакету санкцій одного з українських банків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"27 лютого колегія судів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до російського громадянина та застосувала до відповідача санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції". Рішенням суду стягнуто в доход держави, активи відповідача - 88,890583% акцій українського банку", - сказано в повідомленні.
При цьому в повідомленні не розкривається особистість росіянина, активи якого були конфісковані, і назва банку. Але, згідно з даними Судової влади , Мін'юст подав позов проти громадянина РФ, президента російського футбольного клубу ЦСКА Євгена Гінера. Йому належав контрольний пакет акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank).
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ВАКС схвалив конфіскацію активів російського мільярдера, екс-глави інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Добір суддів КСУ. Офіс президента запропонував свою версію, хоча в ЄС наполягають на іншій
|Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2
|США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|ВАКС конфіскував контрольний пакет акцій PIN Bank, що належали росіянину
|SCM першою з українських компаній подала до суду на РФ щодо компенсації
|Гендиректор «Південноукраїнської» АЕС живе в будинку одного з найбільших підрядників АЕС, - розслідування
|ВР усунула орфографічну неточність у тексті закону про корпоратизацію «Енергоатому»
|«Укргідроенерго» втратила 1500 МВт потужності через війну
|АЛЛО: 95% партнерів Маркетплейсу повернулися до роботи і 40% додалося нових
Бізнес
|TSMC побудує в Японії ще один завод із виробництва мікросхем за $7,4 мільярдів
|США, ймовірно, обмежать рівень виробництва південнокорейських чипів у Китаї
|Співробітникам Єврокомісії наказали видалити TikTok
|Amazon купила One Medical за $3,9 млрд та обіцяє заново винайти охорону здоров'я
|Artifact — новинний ШІ-застосунок від співзасновників Instagram — відтепер доступний для всіх користувачів iOS та Android
|Режим чату Bing став доступний на мобільних пристроях - і ви можете говорити з ним
|Американський «єдиноріг» купив українського розробника конструктора логотипів