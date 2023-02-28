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АНАЛІТИКА

ВАКС конфіскував контрольний пакет акцій PIN Bank, що належали росіянину

 

Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати активи російського підприємця під виглядом контрольного пакету санкцій одного з українських банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

"27 лютого колегія судів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до російського громадянина та застосувала до відповідача санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції". Рішенням суду стягнуто в доход держави, активи відповідача - 88,890583% акцій українського банку", - сказано в повідомленні.

При цьому в повідомленні не розкривається особистість росіянина, активи якого були конфісковані, і назва банку. Але, згідно з даними Судової влади , Мін'юст подав позов проти громадянина РФ, президента російського футбольного клубу ЦСКА Євгена Гінера. Йому належав контрольний пакет акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ВАКС схвалив конфіскацію активів російського мільярдера, екс-глави інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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